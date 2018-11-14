Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит оснований для волнения из-за увеличения оттока капитала из страны. По его мнению, финансово-экономическая ситуация в России стабильна.

«Процесс достаточно волатильный — отток и приток. Капитал живет только там, где есть свобода передвижения для этого капитала. В данном случае важно не забывать, что Россия — это страна, где трудно оспаривать факт финансово-экономической стабильности», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, «бывают ситуации, когда капитал больше выходит за пределы страны, чем инвестиции, которые мы получаем». «При этом в стране остаются абсолютно свободные условия для движения капитала. Это залог того, что на смену отскоку придет приток», — заверил он.

Ранее ЦБ сообщил, что чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке регулятора, вырос в январе — октябре 2018 года в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг 42,2 млрд долларов .