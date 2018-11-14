Основную роль в росте чистого оттока капитала из России в январе — октябре 2018 года сыграло погашение внешнего долга российскими компаниями, в этой ситуации можно провести параллель с 2014 годом, при этом финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах саммита «Россия — АСЕАН» в Сингапуре.

«Центральный банк написал о том, что основную роль в этой цифре сыграло погашение внешнего долга российскими компаниями, российскими банками... Здесь можно провести очень хорошую параллель с 2014 годом, когда также шел процесс погашения долгов, он серьезно влиял на финансовые рынки», — сказал Орешкин.

По его словам, по сравнению с ситуацией в 2014 году российская экономика стала более устойчивой.

«Сейчас мы видим одновременно и резкое падение краткосрочных цен на нефть, мы видим сокращение внешней задолженности — все это в целом добавляет нервозности для рынков, но по сравнению с 2014 годом, притом что можно в определенной степени проводить параллели с этими ситуациями, финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы, что является следствием тех макроэкономических структурных реформ, которые были сделаны на базе опыта, в том числе 2014 года», — сказал он.

Ранее ЦБ сообщил, что чистый отток капитала из России в январе — октябре 2018 года вырос в годовом выражении в три раза до 42,2 млрд долларов.