Цены на нефть в краткосрочной перспективе могут еще снизиться, но в долгосрочной перспективе они будут находиться на более высоком уровне. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах форума «Россия-АСЕАН».

«Конечно же, волатильность может сохраняться, цены на нефть могут упасть теоретически еще, ничто им не мешает. Но при этом главный сигнал — средне- и долгосрочные форварды чувствуют себя устойчиво и находятся выше, чем они были полгода назад", — сказал он.