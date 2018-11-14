Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг» .

В октябре 2018 года лучшим признан отзыв «Одна копейка — еще не долг, еще не долг...» , автор которого рассказывает о телефонном разговоре с сотрудником ЮниКредит Банка по поводу недоплаты 1 копейки в рамках кредитного платежа.

Клиент признает формальную правоту банка, но недоумевает по поводу организации его бизнес-процессов. «Вы считали внутренние затраты банка на звонки по 1 копейке? Думаю, вы таких звонков делаете сотни в день! Произойдет ли апокалипсис, если я 1 копейку заплачу в следующий платеж? Даже если начислять 5% от суммы в день, пени, они даже до 1 рубля не дорастут!» — рассуждает заемщик и предлагает банку: «Наймите меня на оптимизацию бизнес-процессов в банке, я могу гарантированно поднять ROI не менее чем на 3%».



В официальном комментарии к отзыву ЮниКредит Банк указал, что на кредитной истории клиента данная ситуация не отразилась.



Автор под ником Knever получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32 . Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!

