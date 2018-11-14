Московский Кредитный Банк (МКБ) завершил присоединение отделений банка «Советский», сообщили Банки.ру в пресс-службе финучреждения.

«В итоге 95% вкладчиков оставили свои сбережения в МКБ. Забрали свои вклады так называемые серийные вкладчики — те, кто ориентирован на стратегию перекладывать средства из одного банка в другой, рассчитывая на максимальную процентную ставку. Об этом говорит и другая цифра: вкладчики банка «Советский» дополнительно разместили в МКБ 8 миллиардов рублей», — рассказали в кредитной организации.

Директор по персоналу Московского Кредитного Банка Алена Ефремова сообщила, что сотрудники, работавшие в региональных отделениях банка «Советский», были переведены в штат МКБ. «Рост численности сотрудников региональной сети МКБ более чем в два раза по сравнению с датой начала работы по проекту «Советский» произошел за счет того, что все отделения перешли на модель обслуживания клиентов по стандартам работы МКБ, внедрив более широкую продуктовую линейку», — отметила Ефремова.

На сегодняшний день в 28 присоединенных отделениях, которые расположены в 25 регионах (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельская область, Владимирская область и другие), штатная численность составляет почти 300 сотрудников.



Напомним, что МКБ стал победителем закрытого конкурса по отбору приобретателя части имущества и обязательств банка «Советский», у которого 3 июля этого года была отозвана лицензия. По сообщению АСВ, на обслуживание в Московский Кредитный Банк планировалось передать обязательства банка «Советский» перед кредиторами — физическими лицами на общую сумму до 38 млрд рублей.