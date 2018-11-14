Направление Кабмином в Госдуму законопроекта о регулировании деятельности лизинговых компаний запускает новый этап развития финансового сектора в России. Об этом заявил, комментируя данное событие, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Направление правительством РФ законопроекта о регулировании деятельности лизинговых компаний, отнесенных к специальным субъектам лизинговой деятельности, в Государственную думу запускает новый этап развития финансового сектора в России. Для лизинговых компаний, участвующих в реализации государственной экономической политики, предусматривается введение общих правил работы и требований к их деятельности. Благодаря формированию реестра субъектов лизинговой деятельности и их переходу на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) впервые в России появится достоверная информация о рынке лизинга и реальном финансовом положении лизингодателей; отсутствие указанной информации в конечном итоге приводило к удорожанию лизинга для клиентов из реального сектора экономики», — отметил замминистра.

Как напоминает Моисеев, лизинговые компании и банки, претендующие на допуск или получившие доступ к мерам государственной поддержки лизинговой деятельности, должны будут войти в соответствующий реестр. Для остальных компаний принятие новых правил будет носить добровольный характер и будет означать, что без вхождения в реестр они не смогут претендовать на получение государственных преференций. По экспертным оценкам, совокупный лизинговый портфель достигает около 4 трлн рублей, из которых на компании, связанные с государством, приходится от 70% до 80%.

«Информационная прозрачность лизингового сектора является неотъемлемым условием обеспечения его эффективности и поддержания надежности лизингодателей. Правительство предлагает наделить рынок широкими полномочиями в сфере саморегулирования, при этом обязанность по регистрации и мониторингу финансового положения субъектов лизинговой деятельности планируется закрепить за Банком России. Он, в свою очередь, должен будет обеспечить достоверность, своевременность и полноту сведений о субъектах лизинговой деятельности, что поможет правительству принимать объективные решения в области инвестиционной политики. Саморегулирование среди лизингодателей, вошедших в реестр, позволит провести частичную унификацию лизинговой деятельности, включая стандарты внутреннего контроля и управления рисками, а также взаимоотношений с лизингодателями», — заключает Моисеев.

В Банке России в свою очередь заявили, что регулятор поддерживает инициативу правительства по выделению лизинга в самостоятельный вид экономической деятельности. «Реформа рынка лизинга будет способствовать справедливой конкуренции и в долгосрочной перспективе снижению стоимости лизинга для хозяйствующих субъектов», — уверены в ЦБ.

«Согласно законопроекту, Банк России будет отвечать за ведение государственного реестра таких компаний, перевод лизингодателей на МСФО и формирование статистики их деятельности, оценку финансового положения компаний и лизингового сектора, а также развитие саморегулирования на рынке лизинга», — указано в комментарии.



«Законопроект закладывает основу для обеспечения прозрачности рынка и надежности компаний. По оценкам Банка России, его принятие повысит доверие к лизингодателям со стороны кредиторов и инвесторов, а в долгосрочном плане приведет к снижению риск-премии за их финансирование», — подчеркивают в пресс-службе Центробанка.

