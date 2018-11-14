У садоводов и огородников может появиться свой портал, объединенный с сервисами электронного правительства. С этой инициативой Союз садоводов России обратился к правительству в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, сейчас ее прорабатывает Минэкономразвития, сообщили «Известиям» в ведомстве.

С 2019 года вступит в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Каждое садовое некоммерческое товарищество будет обязано открыть расчетный счет в банке. Новый закон также отменяет институт уполномоченных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Теперь, чтобы решить важные вопросы, например на что потратить взносы, нужно проводить всеобщее голосование. Но в больших СНТ, состоящих из 1—2 тыс. человек, собрать 51% членов очень сложно. В этих условиях нужно использовать современные сервисы, пояснил изданию инициатор создания единого портала, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.



Группы в соцсетях не помогают решить эту проблему, так как там не требуется вводить паспортные данные.

«Если создать единую электронную платформу для всей страны, появится возможность проводить собрания в электронном виде. С помощью портала можно будет оповещать всех о собрании, вывешивать заранее повестку. Люди также смогут заочно проголосовать», — отметил он.

Кроме того, платформа позволит собирать средства в СНТ без посещения банка и отслеживать расходы товарищества онлайн, рассказал Валенчук. Сегодня садоводы нередко сдают деньги председателю, не берут расписок, а потом невозможно установить, кто сколько сдал и на какие цели были потрачены эти средства, посетовал он.

Опробовать взаимодействие с СНТ планируется на сервисах Почта Банка. Если будет окончательно одобрено создание единой платформы, с ней смогут работать различные кредитные организации.