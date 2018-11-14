Объем «серой» экономики в России за три года вырос на 5 процентных пунктов — сейчас он составляет 22–23%. Такие оценки для «Известий» сделал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. О динамике говорят и простые потребители: они жалуются на то, что предприятия малого бизнеса — рестораны, салоны красоты, магазины электроники все чаще просят клиентов расплачиваться наличными. Эксперты уверяют, что тенденция связана с ростом фискальной нагрузки на бизнес и высокими комиссиями за эквайринг.

Средний чек при оплате наличными средствами в столичных ресторанах и заведениях общепита в прошлом месяце по сравнению с показателем годичной давности вырос на 40%, до 710 рублей. Тогда как средний чек оплаты безналичным способом в этот период упал на 14%, до 680 рублей. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», который собирает данные напрямую с онлайн-касс.



По закону банковские карты к оплате обязаны принимать торговые точки с ежегодной выручкой от 40 млн рублей. Но в последнее время граждане часто сталкиваются с отказом ресторанов принимать карты. Аргумент каждый раз один и тот же, говорят потребители: «Именно сегодня/сейчас у нас не работает терминал, он сломался, оплата возможна только наличными».

Предприятиям общепита удобна оплата наличными потому, что деньги можно оперативно, в течение суток, потратить, например, на закупку необходимых продуктов на кухню. Также эксперты отмечают, что процесс вывода денег со счета не только долгий, но и затратный. К тому же наличие денег на счете означает увеличение официальной выручки, а значит, и налогооблагаемой базы.



Небольшие магазины по продаже электроники, как правило, также работают исключительно с наличными платежами, отмечает издание.



В экспертной среде подтверждают, что малый бизнес предпочитает наличные из-за высокой платы за банковский перевод. По словам зампреда Локо-Банка Андрея Люшина, сейчас комиссия финансовых организаций за эквайринг обходится в 1,6–2% от суммы среднего чека.

Но одна из основных причин ухода населения в «серый» сектор — рост фискального бремени, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Хоть формально налоги шесть лет в России были заморожены, другие обязательные неналоговые сборы для предпринимателей увеличивались, констатировал эксперт. При этом правительство до сих пор не разработало законопроекта о неналоговых платежах, чтобы остановить их появление и рост.