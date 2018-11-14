Кремль следит за складывающейся ценовой картиной на нефтяных рынках, но пока не спешит давать оценки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках, — сказал он, комментируя позицию президента США Дональда Трампа, призывающего Саудовскую Аравию и ОПЕК не ограничивать производство нефти. — Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок. В остальном сейчас никаких комментариев быть не может».