ООО «КИТ Финанс Капитал» исключено из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. О соответствующем решении главного судебного пристава Санкт-Петербурга от 13 ноября сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов в среду, 14 ноября.

Как следует из релиза, ранее генеральный директор компании по собственной инициативе направил в региональное управление ФССП заявление об исключении сведений об организации из реестра.



«На основании части 1 статьи 14 федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» было принято решение об исключении ООО «КИТ Финанс Капитал» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В течение пяти рабочих дней организация обязана вернуть в Управление ФССП России по Санкт-Петербургу свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр», — говорится в сообщении.