С 14 ноября банк повысил доходность в рублях по вкладу «Накопительный» и «Накопительный онлайн» на 0,25 п.п. Теперь физические лица смогут получить дополнительный пассивный доход до 7,5% годовых, такая максимальная ставка возможна при открытии вклада в интернет-банке или мобильном приложении и подключении пакета «Все под контролем».

Также выросли ставки на вкладах в долларах «Доходный» и «Доходный онлайн». Максимальная доходность до 3% годовых доступна клиентам, которые открывают вклад онлайн и подключают пакет «Все под контролем».

«Выбор валюты вклада зависит от конкретной цели. Если вы собираетесь совершить покупку в рублях, то для накоплений лучше открывать вклад в национальной валюте. А воспользовавшись интернет-банком, можно не только сберечь свое время, но и получить максимально выгодную ставку по сбережениям. Если же в планах, например, поездка за рубеж, и вы заранее хотите скопить на отпуск, то целесообразно выбирать вклады в валюте. Тогда вы точно заработаете на проценте по вкладу, а в качестве бонуса — получите дополнительный доход от курсовой разницы в случае благоприятной конъюнктуры валютного рынка», — комментирует директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

Напомним, ранее УБРиР повысил ставки по акционному вкладу «Растущий процент» до 8,5%. Воспользоваться предложением УБРиР могут клиенты, у которых либо не было действующего вклада или сберегательного сертификата в УБРиР на 17 сентября 2018 года, либо были, но клиенты закрыли их до 1 ноября. Подробные условия можно прочитать на сайте банка .