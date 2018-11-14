Китай ввел запрет на отправку денежных средств в КНДР. Об этом сообщает в среду южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на источники в городе Шэньян — административном центре приграничной с КНДР провинции Ляонин.



«Соответствующая правительственная директива поступила в компании, сотрудничающие с Пхеньяном», — отмечает телеканал. По данным его источников, в распоряжении указано, что это решение направлено на полное прекращение финансовых операций с КНДР до снятия с нее международных санкций.

Согласно приведенным KBS данным, с января по август текущего года объем торговли между Китаем и КНДР сократился на 58% в годовом исчислении. Начиная с октября двусторонние торговые операции вообще практически прекратились.

По мнению опрошенных телеканалом экспертов, таким образом Пекин пытается оказать дополнительное давление на Пхеньян, чтобы заставить его быть более сговорчивым в вопросах денуклеаризации. Наблюдатели полагают, что действия Китая могут нанести серьезный ущерб северокорейской экономике.