Международная финансовая группа Societe Generale представила новую бренд-платформу, которая является частью утвержденной год назад стратегии «Трансформация для роста». Новая бренд-платформа будет использоваться во всех подразделениях и дочерних компаниях группы по всему миру, а РФ, наряду с Францией, вошла в число первых стран, где она запущена, сообщила команда коммуникаций Societe Generale в России.

Группа выбрала новый слоган: «Будущее — это вы». Он «отражает нацеленность банка на устойчивое развитие, работу во благо клиентов, экономики и общества в целом», поясняется в релизе.

«Мы уверены, что каждый своими действиями может заставить планету вращаться», — заявил, комментируя запуск новой бренд-платформы, председатель правления группы Societe Generale Фредерик Удеа. Эта мысль визуализирована в видеоролике , выпущенном в рамках стартовавшей 14 ноября в СМИ и digital масштабной кампании. Ролик с музыкой исполнителя Rone срежиссирован Антуаном Барду-Жаке, уточняется в релизе российской коммуникационной команды SocGen.

Также группа создала специальный сайт , «чтобы поделиться взглядами партнеров, клиентов и сотрудников», рассказали в Societe Generale.



Societe Generale присутствуя в 67 странах, штат включает 147 тыс. человек. В России группа представлена Росбанком, Русфинанс Банком, банком «ДельтаКредит», компаниями SG Insurance (страхование) и ALD Automotive (лизинг).