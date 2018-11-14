Количество поддельных банкнот в мире начинает сокращаться, заявил директор Научно-исследовательского института филиала Гознака Георгий Корнилов на Международном ПЛАС-форуме «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2018».



«На сегодняшний день мы живем в интересный исторический период, когда количество поддельных банкнот в отдельных странах и в целом в мире начинает сокращаться», — сказал Корнилов. Он также уточнил, что в странах, где количество подделок не сокращается, оно стабилизируется.

В качестве одной из причин снижения количества поддельных банкнот Корнилов назвал высокотехнологичную защищенность существующих банкнот. «Становится экономически нецелесообразно подделывать современные банкноты», — пояснил эксперт.