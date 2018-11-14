Из-за дороговизны создания современных банкнот и экономической нецелесообразности их подделывания злоумышленники переключаются на более простые и менее рискованные формы мошенничества, например, обман с помощью социальной инженерии.



Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института филиала Гознака Георгий Корнилов на Международном ПЛАС-форуме «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2018». Он также указал, что злоумышленники все больше сил направляют на создание подделок, которые бы принимали банкоматы.

«Поддельщики сегодня начинают концентрировать свое внимание на несколько иных формах мошенничества, связанных с наличными деньгами, — предупредил представитель Гознака. — Они стараются подделать банкноты так, чтобы их принимали купюроприемные устройства и банкоматы».

Зачастую такие подделки не попадают в официальную статистику, так как не считаются фальшивомонетничеством, отметил эксперт.

«Поэтому именно совершенствованию машиночитаемых признаков сейчас уделяется такое большое внимание при создании новых банкнот», — сказал Корнилов.