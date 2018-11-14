В последние годы количество банкнот в мире стабилизировалось, а в некоторых странах даже уменьшилось. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института филиала Гознака Георгий Корнилов на Международном ПЛАС-форуме «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2018».



«Отношение центробанков к наличным деньгам начинает потихоньку меняться», — отметил Корнилов. Это связано в том числе с тем, что, согласно последним исследованиям, вклад наличных денег в финансирование терроризма является незначительным.

«Сфера наличного обращения является эффективной и не уступает другим инструментам», — сказал Корнилов.

Он также указал, что 2 млрд человек в мире по-прежнему не имеют доступа к банковской системе, из-за чего наличные для них — наиболее актуальное или единственное средство платежа.

Корнилов сообщил, что в России на текущий момент обращается свыше 6 млрд банкнот.