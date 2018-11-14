Проект федерального бюджета на 2019—2021 годы прошел второе чтение в Госдуме. Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, к документу поступило 676 поправок, из которых 462 внесло правительство.

В соответствии с документом, доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020-м — 20,218 трлн, в 2021-м — 20,978 трлн. При этом прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2019 году ожидается на уровне 8,298 трлн рублей, в 2020 году — 7,936 трлн, в 2021 году — 8,018 трлн.

Расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18,037 трлн рублей, в 2020 году — 18,994 трлн рублей, в 2021 году — 20,026 трлн рублей.

Профицит бюджета в 2019 году, как ожидается, составит 1,932 трлн рублей, в 2020-м — 1,224 трлн, а в 2021-м — 952 млрд. Объем ВВП в следующем году планируется на уровне 105,820 трлн рублей, в 2020 году — 110,732 трлн, в 2021-м — 118,409 трлн. Предполагается, что уровень инфляции в 2019 году не превысит 4,3%, в 2020 году — 3,8%, а в 2021 году — 4%.

Прогнозируется, что объем Фонда национального благосостояния в 2019 году составит 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), в 2020 году — 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), в 2021 году — 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП).