США будут с осторожностью выбирать набор санкций второго этапа против России в связи с делом Скрипалей, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«У нас нет ответа о наборе (санкций второго этапа. — Прим. ред.). Над этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос… Второй раунд более драконовский… И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски», — сказал он в среду, выступая в Heritage Foundation.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» от 1991 года. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.