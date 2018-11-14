Голландский ING Bank согласился перевести расчеты по кредиту на 2 млрд долларов, выданному в 2017 году компании UC Rusal в рамках предэкспортного финансирования, с долларов на евро. Об этом говорится в ежеквартальном отчете дочерней структуры UC Rusal —«Русал Братск».

«ING Bank N.V. в качестве агента по кредиту <...> предоставляет согласие на внесение необходимых изменений <...> в торговые документы, заключенные до 6 апреля 2018 года, с тем, чтобы обеспечить возможность осуществлять или получать платежи по ним в евро», — отмечается в материалах компании.

«Русал» попал под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает замораживание активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Ранее агентство Reuters писало, что перевести расчеты на евро своих контрагентов убеждали российские нефтяники. Так, по данным агентства, «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» хотят внести изменения в экспортные контракты, которые позволят им обезопасить себя от последствий возможных санкций США.