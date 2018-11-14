В первую очередь, снижаются китайские индексы, несмотря на рост промпроизводства на 1 б.п. до 5,9% за октябрь и рост инвестиций в основной капитал, но при слабых розничных продажах. При этом инвесторов больше волнует решение вопросов по торговой войне между США и Китаем, намеченное на конец ноября. В ожидании позитивного исхода этого события развивающиеся рынки получат поддержку до конца ноября. Но в среду внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении Главы ФРС США, который может подтвердить намерение Комитета повысить верхний уровень процентной ставки в декабре 2018 и в 2019 году в ответ на рост экономики с целью недопущения чрезмерного роста инфляции. Это поддержит доллар во второй половине дня в среду.

На этом фоне рубль продолжит ослабление. Также мы ожидаем продолжение снижения цены на нефть из-за увеличения запасов сырой нефти в США на 2,8 млн барр., согласно прогнозу от Bloomberg, официальные данные по которым будут опубликованы в четверг. Однако в пользу рубля может сыграть мексиканский песо, как развивающаяся валюта, который имеет шансы укрепиться в ожидании увеличения процентной ставки Банка Мексики в четверг (вероятность чего составляет около 77%).