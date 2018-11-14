Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду, пишут «Ведомости». Суммы претензий могут достигать десятков миллиардов рублей.

ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре — декабре аффилированным с ними дистрибьюторам или складам, рассказали изданию сотрудник и топ-менеджер двух разных табачных компаний и подтвердил федеральный чиновник. Искусственно наращивая такие продажи, некоторые компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку, объясняет чиновник.

Налоговики провели проверки уже двух производителей — Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики, их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд рублей. Сотрудник еще одного крупного табачного производителя знает о готовящейся проверке. По его словам, компании могут грозить претензии на десятки миллиардов рублей.



