Аналитики «Финама» прогнозируют рост акций компании Arista Networks — одного из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных дата-центров, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений — на 22,4%. «Бурное развитие облачных технологий, а также выход компании в сферу производства оборудования для интернет-коммуникации дают все основания считать акции компании интересной среднесрочной инвестиционной идеей», — написал в комментарии аналитик инвесткомпании Игорь Додонов.

Он отмечает, что в последние годы продукция Arista Networks пользуется все большей популярностью, при этом компании удалось увеличить свою долю на рынке решений для ЦОД до 16,4%. Выручка в III квартале 2018 года увеличилась на 28,7%, скорректированная прибыль на акцию подскочила на 30,2%, до 2,11 доллара, что выше прогнозов.

В «Велес капитале» говорят, что сейчас весь мир переходит на облачные технологии хранения и обработки данных. У облачных технологий есть преимущество в универсальности и меньшей стоимости эксплуатации, чем у традиционных IT-систем. Облачные технологии позволяют быстро запускать новые услуги, тестировать их, подключать новых пользователей, масштабировать аппаратную часть облака и расширять его производительность. Как считает Додонов, это позволит Arista Networks и далее увеличивать свою долю на рынке решений для ЦОД.