Если нефтяные цены вырастут на 10%, это приведет к увеличению ВВП России на 0,5%, считает аналитик Ситибанка Иван Чакаров. По его словам, последние пять лет взаимосвязь между экономической активностью и стоимостью барреля снизилась в три раза.

«До 2013 года прирост цен на нефть до 10% мог привести к увеличению ВВП на 1,5%», — подсчитал он.

Из этого следует, говорит Чакаров, что даже в случае сильного роста стоимости нефтяных котировок это не станет весомым стимулом для роста российской экономики.

В III квартале 2018 года ВВП России вырос на 1,3%, что ниже ожиданий аналитиков. Как отмечают в Ситибанке, это произошло из-за спада сельскохозяйственного сектора, на который приходится до 8% ВВП. Если бы рост в аграрном секторе был на уровне прошлого года, экономика показала бы прирост на 1,8%, отметил Иван Чакаров.

В этом году он ожидает роста ВВП РФ на 1,8%, однако в дальнейшем, предупреждает эксперт, темпы роста экономики могут замедлиться из-за эффекта новых санкций и повышения НДС, которое приведет к падению потребительского спроса.