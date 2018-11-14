Агентство «Эксперт РА» подтвердило Запсибкомбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВВ+», прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный». Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.



«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, адекватными оценками ликвидности, качества активов и корпоративного управления, а также сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности», — говорится в релизе.

Улучшение прогноза по рейтингу обусловлено ожидаемой до конца 2018 года покупкой более 70% акций кредитной организации банком ВТБ, что, по мнению агентства, обеспечит поддержку Запсибкомбанку в случае необходимости, а также будет способствовать укреплению конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе.