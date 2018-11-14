Появление в России закона об изъятии невостребованных банковских вкладов нанесет очередной удар по и без того низкой инвестиционной привлекательности России, считает председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов. По его словам, вследствие таких мер доверие населения к государству и национальной банковской системе будет непоправимо подорвано — именно так люди отреагируют на прямое нарушение права на частную собственность.



«Невостребованные вклады — это денежные средства, которые, по сути, и так находятся в экономическом обороте. Банки размещают эти средства в различные активы: кредиты предприятиям, ОФЗ Минфина и т. п. На мой взгляд ради краткосрочного эффекта нельзя идти на долгосрочные стратегические риски», — отметил Ефремов.

По словам эксперта, человек может не пользоваться вкладом по разным причинам, вплоть до банального переезда в другой город, утери договора вклада и т. п. Тем более, уточнил он, что до сих пор не все банки дают возможность распоряжаться вкладами через Интернет, уведомляют своих клиентов через СМС о начисленных процентах, об окончании срока вклада.

Напомним, депутаты Госдумы РФ изучают возможность создания механизма изъятия в бюджет вкладов , невостребованных владельцами в течение длительного периода времени. Соответствующий законопроект может быть рассмотрен и принят в 2019 году. Средства могут быть направлены в специальный фонд.

«Банальное изъятие средств недопустимо в любом случае. Если и нужно что-то делать с невостребованными вкладами, так это предпринять все возможные усилия для розыска вкладчика или его наследников, чтобы вернуть эти средства их законным владельцам. Именно этим вопросом могла бы заняться структура или фонд, которую намерено создать государство», — добавил Ефремов.