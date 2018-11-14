Банк России запускает «монетный» маркетплейс для банков. Об этом заявил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, выступая на Международном ПЛАС-форуме «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2018».



Демиденко отметил, что сейчас регулятор уделяет большое внимание оптимизации обращения монет.

«Чтобы снизить основные издержки работы с монетами, мы должны этот процесс упростить. И здесь есть специальный инструмент — «Монетная площадка» Банка России, — рассказал Демиденко. — Это вариант маркетплейса, фактически завтра (15 ноября 2018 года. — Прим. ред.) мы запускаем его в работу. Пока это больше информационный сервис, но он будет развиваться».

По словам Демиденко, на площадке встретятся банки, имеющие излишек и недостаток монет.

«Тем самым мы замыкаем обращение. Пока, может быть, это было недостаточно эффективно. Но (новый инструмент. — Прим. ред.) будет намного эффективнее, чем текущая модель», — заверил представитель ЦБ.

Он отметил, что все регламенты для работы новой площадки готовы, маркетплейс протестирован 13 российскими банками, которые уже провели нагрузочное тестирование.

По словам Демиденко, если регулятора будет устраивать развитие «Монетной площадки», то ее участниками также могут стать игроки из сферы ретейла (крупные торговые сети) как основные потребители монет.