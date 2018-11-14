Лишь около трети (35% от общего количества) выпущенных в обращение монет активно используется в России, например, для оплаты товаров и услуг. Об этом рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, выступая на Международном ПЛАС-форуме «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2018».



«Из того, что мы выпустили в обращение, примерно треть находится в активном обращении. Все остальное — это либо «копилки», либо выведенные из обращения монеты», — пояснил Демиденко.

Так, почти половина (46%) выпущенных Банком России монет уже выведена из обращения, в различных копилках и их аналогах хранится 19% эмитированных монет. Статистика приведена без учета монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.