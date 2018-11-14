На текущий момент ЦБ РФ ведет подготовку проекта по повышению профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России. Об этом рассказала начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества департамента наличного денежного обращения Банка России Татьяна Александрова. Данную инициативу она озвучила на Международном ПЛАС-Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО — 2018».

«В начале планируется провести дистанционное обучение по этой теме (определения подлинности и платежеспособности банкнот. — Прим. Ред.). Затем последует онлайн-тестирование и выдача торговым организациям, кассиры которых прошли тестирование успешно, специальных отличительных знаков — наклеек», — отметила Александрова.

По мнению ЦБ РФ, наличие таких спецзнаков будет создавать положительный имидж предприятий торговли, так как покажет потребителю, что оно включено в работу по противодействию фальшивомонетничеству. Александрова также отметила особую важность готовящегося проекта.

«Кассиры торговых организаций являются по сути первым барьером в части сбыта и внедрения в наличное денежное обращение подделок», — пояснила она.