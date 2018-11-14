По мнению ЦБ РФ, наличие таких спецзнаков будет создавать положительный имидж предприятий торговли.
На текущий момент ЦБ РФ ведет подготовку проекта по повышению профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России. Об этом рассказала начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества департамента наличного денежного обращения Банка России Татьяна Александрова. Данную инициативу она озвучила на Международном ПЛАС-Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО — 2018».
«В начале планируется провести дистанционное обучение по этой теме (определения подлинности и платежеспособности банкнот. — Прим. Ред.). Затем последует онлайн-тестирование и выдача торговым организациям, кассиры которых прошли тестирование успешно, специальных отличительных знаков — наклеек», — отметила Александрова.
По мнению ЦБ РФ, наличие таких спецзнаков будет создавать положительный имидж предприятий торговли, так как покажет потребителю, что оно включено в работу по противодействию фальшивомонетничеству. Александрова также отметила особую важность готовящегося проекта.
«Кассиры торговых организаций являются по сути первым барьером в части сбыта и внедрения в наличное денежное обращение подделок», — пояснила она.
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