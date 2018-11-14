На текущий момент практически все банкоматы осуществляют прием новых банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей. Об этом сообщил заместитель начальника управления автоматизации и механизации технологических процессов наличного денежного обращения департамента наличного денежного обращения Банка России Константин Кочетков. Он озвучил такую информацию в рамках своего выступления на Международном ПЛАС-Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО — 2018».

«Адаптация банкоматов практически завершена, остались буквально 1—2% банкоматов, работающих на прием и выдачу, и терминалов кредитных организаций, которые не адаптированы», — рассказал Кочетков.

Он обратил внимание, что не представляется экономически целесообразным адаптировать эти устройства устаревших моделей в связи с планируемым выводом их из эксплуатации.

Кочетков напомнил банкам о необходимости недопущения фактов неприема от населения банкнотов новых номиналов, являющихся законными средствами платежа на территории России.