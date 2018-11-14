Банк России устанавливает требования к ценным бумагам для операций банков с базовой лицензией. Проект соответствующего указания «О требованиях к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг» в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу, уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

Документ расширяет предусмотренный законом «О банках и банковской деятельности» перечень ценных бумаг, с которыми банкам с базовой лицензией разрешено совершать операции и сделки (ценные бумаги из котировального списка высшего уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России). К таким ценным бумагам планируется отнести в первую очередь собственные ценные бумаги банков с базовой лицензией, а также ценные бумаги, которые были приобретены до изменения статуса банка и не соответствуют требованиям закона «О банках и банковской деятельности» или которые перестали соответствовать этим требованиям в период нахождения в портфеле банка, — для обеспечения возможности их отчуждения в течение установленных сроков, поясняют в ЦБ. Кроме того, в перечень разрешенных ценных бумаг могут войти облигации Банка России, размещаемые среди кредитных организаций в целях реализации денежно-кредитной политики.

Согласно материалам ЦБ, по состоянию на конец III квартала текущего года 50 российских банков имели базовую лицензию. У одного из них ЦБ уже после отчетной даты отозвал лицензию (у «Риал-Кредита» 19 октября).

Российские банки с 2018 года начали разделяться на две категории по уровню капитала (и, соответственно, объему требований к ним и их полномочий): кредитные организации с базовой лицензией, предполагающей упрощенное регулирование, и с универсальной лицензией. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года. Минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии (по новым требованиям) — 1 млрд рублей, базовой лицензии — 300 млн рублей. До получения базовой лицензии все действующие банки считаются банками с универсальной лицензией.



Заместитель председателя Центрального банка РФ Василий Поздышев говорил в начале сентября на Международном банковском форуме в Сочи о 186 банках с капиталом менее 1 млрд рублей, то есть о потенциальных кандидатах в банки с базовой лицензией .

