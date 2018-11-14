Центральный банк России с 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у УМ-Банка (регистрационный номер 1441, г. Москва). Об этом регулятор сообщает в своем пресс-релизе.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».



«В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности в течение текущего года «УМ-Банк» ООО осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — отметили в Центробанке.



Регулятор неоднократно (пять раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении УМ-Банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц. Финучреждение нарушало ограничения на осуществление операций, связанных с отчуждением активов, введенного ЦБ в целях защиты интересов ее кредиторов и вкладчиков. Кроме того, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, пояснили в Банке России.

По данному поводу ЦБ обратится в правоохранительные органы.



УМ-Банк — участник системы страхования вкладов.

