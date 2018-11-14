В настоящее время Центробанк разрабатывает нормативный акт, в котором будут содержаться особенности применения регуляторных надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным низким взносом (то есть ниже 20% от суммы кредита) для банков, использующих подход к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР). Об этом говорится в ответе пресс-службы ЦБ на запрос РБК .

Необходимость разработки отдельного нормативного акта связана с тем, что во внутренних рейтинговых моделях банков риски, заложенные в надбавках регулятора, могут быть уже частично учтены, отмечают в ЦБ. На данный момент в российской банковской системе единственный банк, которому ЦБ год назад разрешил перейти на продвинутый подход, — это Сбербанк .

Нормативный акт будет касаться не только ипотеки, но и вообще любых активов банка, которые являются источником системных рисков. К примеру, если такие активы способствуют перегреву рынка кредитования. «Сейчас несколько вариантов такого учета надбавок для банков, использующих ПВР. До вступления в силу нормативного акта для банков, использующих ПВР, действует общий подход», — резюмировал ЦБ.

В октябре ЦБ повысил коэффициенты риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20%. С 1 января 2019 года коэффициент риска по таким кредитам станет станет 200% вместо 150%.

Именно Сбербанк рассчитывает на послабления со стороны ЦБ в части надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом. Крупнейший госбанк ведет переговоры с ЦБ о снижении требований к таким кредитам, об этом журналистам во вторник, 13 ноября, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Статистика Сбербанка говорит о том, что уровень просрочки не зависит от размера первоначального взноса. Категория заемщиков, берущих ипотеку с низким первым взносом, по уровню просрочки находится в одном ряду с остальными, отметил он. «Люди в России очень ответственно относятся к ипотечным платежам, во-первых. Во-вторых, сама конструкция ипотеки в нашем законодательстве достаточно жесткая — не платить по ипотеке очень дорого, поэтому люди платят», — рассказал Греф.