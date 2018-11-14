Британский кабинет министров одобрил текст проекта соглашения с ЕС по условиям выхода из сообщества (Brexit). Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила в среду по итогам пятичасового совещания с членами правительства.

«Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией», — сказала Мэй.