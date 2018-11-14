Руководителем службы текущего банковского надзора Центрального банка РФ назначен Богдан Шабля. О соответствующем решении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной уведомила пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 15 ноября 2018 года руководителем службы текущего банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Шабля Богдан Александрович», — сообщили в ЦБ.

Ранее Шабля занимал должность заместителя директора юридического департамента ЦБ, где курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора, а также финансового оздоровления кредитных организаций.



Богдан Шабля работает в системе Банка России с 1996 года, обладает значительным опытом в сфере надзора за кредитными организациями, подчеркивают в ЦБ. Уточняется, что ранее он занимал должности первого заместителя начальника Главного управления Банка России по Омской области, управляющего Отделением по Тульской области ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.