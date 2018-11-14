Конгресс США может отложить введение новых санкций в отношении России, так как не успеет до конца года рассмотреть соответствующий законопроект и провести голосование. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов.

По данным агентства, сейчас законодатели сосредоточены на голосовании по мерам, связанным с ассигнованиями на деятельность правительственных структур, кандидатами на судейские должности и законопроектом о сельском хозяйстве.

«У нас не очень много времени, — цитирует Bloomberg сенатора от штата Техас Джона Корнина. — Это будет настоящей гонкой, если только все не хотят остаться здесь на Рождество». Еще один сенатор Боб Менендес, представляющий штат Нью-Джерси, также заявил, что у конгресса вряд ли останется время на голосование по санкциям.