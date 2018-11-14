На 1 октября 2018 года все банки, работающие в Татарстане, привлекли 1119,3 млрд рублей от населения и организаций.

Половину средств составили вклады граждан. Их объем за год увеличился на 10,3% – до 561 млрд рублей. Наибольшая часть суммы вкладов (85%) — средства в рублях, сообщает TatCenter .

Индивидуальные предприниматели на 1 октября 2018 года. хранили в банках 9,7 млрд рублей. Объем остатков на депозитах юридических лиц составил 294,5 млрд рублей.