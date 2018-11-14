В Банк России не поступала информация о поддельных пластиковых банкнотах, в частности, о подделке «футбольных» банкнот, выпущенных к Чемпионату мира по футболу, прошедшему летом 2018 года в городах России. Об этом рассказала начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества департамента наличного денежного обращения Банка России Татьяна Александрова. Данную информацию она предоставила, отвечая на вопросы на Международном ПЛАС-Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО—2018».

ЦБ РФ выпустил «футбольную» пластиковую банкноту номиналом 100 рублей весной 2018 года. Данная памятная банкнота является полноценным платежным средством, но в ЦБ изначально не предполагали, что люди будут использовать ее для оплаты товаров и услуг.

«Для памятных банкнот мы не предусматриваем перенастройку терминалов и банкоматов, поскольку памятную банкноту выпускают все-таки в большей мере для коллекционирования», — говорила в мае первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции, посвященной выпуску в обращение памятной банкноты к ЧМ-2018.

Сейчас «футбольные» банкноты активно перепродают за повышенную цену на сайтах частных объявлений, так как их действительно быстро раскупили «для коллекции».