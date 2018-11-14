Центральный банк России с 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Москва» (регистрационный номер 1661, г. Москва). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.



Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Во втором квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ «Москва». Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — отметили в Банке России.



Регулятор неоднократно (три раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении финучреждения меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.



Банк «Москва» — участник системы страхования вкладов.

