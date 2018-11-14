Финансовый результат деятельности банка «Международный Финансовый Клуб» после налогообложения по итогам девяти месяцев 2018 года составил минус 1,806 млрд рублей. Такие данные приводятся в пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности банка на 1 октября 2018 года.

Финансовый результат деятельности банка «Международный Финансовый Клуб» после налогообложения по итогам девяти месяцев 2018 года составил минус 1,806 млрд рублей. Такие данные приводятся в пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности банка на 1 октября 2018 года.

За аналогичный период прошлого года банком также был получен убыток, размер которого составил около 1,327 млрд рублей, свидетельствуют данные опубликованного на днях отчета о финрезультатах .

Активы банка по состоянию за 30 сентября 2018 года составили около 53,115 млрд рублей, в том числе чистая ссудная задолженность клиентов — чуть меньше 27,655 млрд. Сумма процентного дохода от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, за девять месяцев составила 2,535 млрд рублей. Чистый процентный доход банка без учета создания резерва на возможные потери превысил 2,001 млрд. Комиссионные доходы равнялись 704,8 млн рублей.

Общий объем привлеченных средств клиентов (не являющихся кредитными организациями) на 30 сентября 2018 года составил 35,118 млрд рублей.



Согласно данным опубликованного в среду, 14 октября, релиза банка, отдельно в III квартале текущего года его финрезультат был положительным. Так, в сообщении указано, что по состоянию на 1 октября собственные средства банка составили 7,6 млрд рублей. Капитал увеличился на 12% по сравнению с началом года благодаря получению банком чистой прибыли в III квартале в размере 1 млрд рублей.