Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем выплат вкладчикам лишенного лицензии ЦБ банка «Агросоюз» в сумму около 8,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе АСВ.

«По данным поступившего из временной администрации по управлению банка «Агросоюз» реестра обязательств по состоянию на 7 ноября 2018 года, размер страховой ответственности АСВ по данному банку составляет около 8,1 миллиарда рублей», — сказали в АСВ.

По величине активов, согласно данным ЦБ, «Агросоюз» на 1 октября занимал 198-е место в банковской системе РФ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 7 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



