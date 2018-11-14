Выплаты вкладчикам УМ-Банка и банка «Москва» начнутся не позднее 28 ноября 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов, уточняя, что до указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на выплату компенсаций.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября.

Страховой случай в отношении двух столичных банков наступил в связи с отзывом у них лицензий 14 ноября, напоминает АСВ.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.

