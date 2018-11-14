Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего депутата Государственной Думы РФ Вадима Варшавского, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Суд принял решение, согласно которому постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — уточнила собеседница агентства.

Таким образом, Варшавский останется под арестом до 20 января 2019 года.

По данным СК, Варшавский разрабатывал с другими лицами схемы хищения денежных средств у банка «Петрокоммерц». По версии следствия, компания, подконтрольная экс-депутату, заключила в 2008 году кредитный договор с банком, но обязательства не выполнила. Ущерб от действий бывшего чиновника оценивается в 2,5 млрд рублей.