Чистая прибыль Альфа-Банка по РСБУ за январь-сентябрь 2018 года выросла в 8,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 80,6 млрд рублей против 9,7 в прошлом году. Об этом сообщается в отчетности кредитной организации.

По состоянию на 1 октября 2018 года совокупный объем активов банка составил 2,97 трлн рублей, увеличившись на 19,1% по сравнению с началом года, что в большей степени объясняется ростом чистой ссудной задолженности на 15,2%, а также увеличением чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы на 128,7%.

Капитал банка на отчетную дату составил 425,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 30,4%.

В течение девяти месяцев 2018 года совокупные средства клиентов увеличились на 19,2% за счет роста средств юридических лиц на 21,4% и физических лиц — на 16,6%.