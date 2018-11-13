Петербургские и московские офисы (кроме допофиса №2 «Московский» на Садовнической улице) Заубер Банка работают в обычном режиме, говорится в сообщении финучреждения.



«Все офисы АО «Заубер Банк» в Санкт-Петербурге и Москве (за исключением ДО №2 «Московский» на ул. Садовнической, д. 14., стр. 1) работают в обычном режиме. Осуществление кассовых операций в офисе на ул. Садовнической, д. 14, стр. 1, возобновится в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Ранее RNS сообщало, что Заубер Банк 13 ноября приостановил осуществление кассовых операций, в том числе прием и выдачу наличных денег, во всех отделениях в Москве и Санкт-Петербурге.