Почти вся разница от роста нефтяных цен не осела в российской экономике, она выразилась в оттоке капитала. Такую оценку дал заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

«Практически весь выигрыш между нынешними ценами порядка 70 долларов за баррель и тем, на что ориентировались раньше, еще в начале года, 50 долларов с лишним, ушел в отток капитала, собственно говоря, почти ничего не осело внутри экономики, даже, скорее, несколько убавилось», — констатировал зампред ВЭБа, выступая на ежегодной конференции S&P Global Ratings.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из страны.

В 2018 году показатель может достичь 1 млрд долларов вместо ожидаемых 18 млрд. При этом, по оценкам ведомства, курс национальной валюты к доллару вернется на уровень 63—64 рубля за доллар во второй половине 2019 года.