Агентство по страхованию вкладов за первую неделю расчетов с вкладчиками екатеринбургского Уралтрансбанка выплатило 5 млрд рублей, что составляет около 70% общей страховой ответственности агентства по данному страховому случаю. Информация о ходе выплат опубликована на сайте АСВ.

Страховое возмещение получили уже 16,2 тыс. вкладчиков Уралтрансбанка.

Выплаты осуществляются с 6 ноября 2018 года через Сбербанк .

Ранее АСВ сообщало, что в реестр обязательств Уралтрансбанка включены обязательства перед вкладчиками на сумму около 7,25 млрд рублей. За выплатами могут обратиться порядка 32,7 тыс. человек, из которых около 2,2 тыс. имеют предпринимательские счета с застрахованными средствами на 240,8 млн рублей.



Уралтрансбанк лишился лицензии 25 октября этого года.

