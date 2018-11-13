Согласно условиям, разместить свои сбережения клиенты могут на срок 210 дней. При этом каждые 30 дней на сумму накоплений будут начисляться проценты. Пополнять вклад можно без ограничений. Минимальная сумма открытия составляет 10 тысяч рублей. Открывается вклад всего в несколько кликов – в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР.

«Мы запустили «Растущий процент» не так давно — в сентябре, но уже видим, насколько он востребован у клиентов. Только за полтора месяца на вкладе было размещено более 2 млрд рублей — что говорит о конкурентности нашего продукта и высоком доверии к УБРиР со стороны вкладчиков. Теперь мы сделали условия по вкладу еще привлекательнее, чтобы у всех желающих была возможность до конца года разместить свои сбережения по привлекательной ставке 8,5%», — прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

Добавим, что воспользоваться предложением УБРиР смогут клиенты, у которых либо не было действовавших вклада или сберегательного сертификата в УБРиР на 17 сентября 2018 года, либо были, но клиенты закрыли их до 1 ноября. Подробные условия можно прочитать на сайте банка .