Сбербанк объявляет о старте учебного процесса в «Школе 21» 16 ноября. В церемонии открытия примут участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор «Школы 42» в Париже Софи Виже, руководитель «Школы 21» Валерия Заболотная.

Студенты «Школы 21», образовательной инициативы Сбербанка по подготовке специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ), прошли строгий отбор, кульминацией которого стал четырехнедельный интенсивный курс программирования, говорится в сообщении кредитной организации.

Планируется, что средняя продолжительность обучения студента составит от 1,5 до 4 лет. В курс обучения также включены две стажировки в сторонних компаниях и проектах. Все задания сформулированы на английском и французском языках.

Согласно методике, подготовка учащихся «Школы 21» основана на принципе «равный равному» — без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования. Учащиеся работают индивидуально или в группах над ИТ-проектами в офлайн-формате с необходимостью личного присутствия в кампусе. При этом студенты смогут заниматься в любое удобное для них время дня и ночи, в том числе в выходные и праздники.

Качество и полноту выполнения заданий и проектов, кроме автоматической проверки в указанные сроки, будут проверять друг у друга сами учащиеся — с помощью и под контролем специальных решений ИТ-платформы.

Для поступления в «Школу 21» не требуется предъявлять результаты ЕГЭ. Стать студентом школы может желающий в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на участие в конкурсе можно на сайте «Школы 21».