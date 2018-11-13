В Сбербанке объяснили уход главы розничного бизнеса и зампреда правления Александра Торбахова его собственным желанием, которое он высказал в начале 2018 года главе банка. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф на пресс-подходе по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка.

«Мы с ним договорились об этом в начале года. Его преемник — это Светлана Кирсанова, вступит в должность с 1 декабря после согласования кандидатуры с ЦБ. Александр хотел поменять род деятельности. Нельзя работать всю жизнь на одном месте. Если мы сможем предложить ему что-то интересное, то, возможно, будет дальнейшее сотрудничество», — рассказал он журналистам.

Торбахов работал в Сбербанке с сентября 2010 года в должности советника президента Германа Грефа. Через месяц он стал зампредом правления и начал курировать работу блока «Розничный бизнес».