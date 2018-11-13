В Сбербанке 78% звонков при первичной просрочке осуществляет виртуальный робот-коллектор с женским голосом, который невозможно отличить от голоса реального человека. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф на пресс-подходе по итогам заседания наблюдательного совета банка.

«78% звонков при первичной просрочке у нас осуществляет виртуальный коллектор с женским голосом, который ведет переговоры, и отличить его от настоящего человека не представляется возможным», — сообщил Греф.



Он отметил, что у Сбербанка значительно более высокие цифры по сбору просроченной задолженности, чем у кого-либо на рынке.